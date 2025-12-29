Sindaco aggredito a sprangate nel Salernitano | Carmine Siano fuori pericolo operazione di 5 ore

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato colpito con una spranga nella serata di Santo Stefano. Dopo un intervento di circa cinque ore, si trova in condizioni stabili e fuori pericolo di vita. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale, e le autorità stanno indagando sulle motivazioni e sui responsabili dell’aggressione.

Il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno) fuori pericolo di vita; era stato aggredito a sprangate nella sera di Santo Stefano. Sul pestaggio indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Aggressione al sindaco di Castiglione, intervento riuscito: Carmine Siano è fuori pericolo Leggi anche: Carmine Siano, sindaco preso a sprangate: condizioni stazionarie, domani sarà operato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Salerno, sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa: ricoverato in prognosi riservata; Salerno, sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa da uno sconosciuto: è grave; Sindaco aggredito a sprangate: le sue condizioni sono stazionarie; Salerno, sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa: ricoverato in prognosi riservata. Sindaco aggredito a sprangate nel Salernitano: Carmine Siano fuori pericolo, operazione di 5 ore - Il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno) fuori pericolo di vita; era stato aggredito a sprangate nella sera di Santo Stefano ... fanpage.it

Sindaco aggredito a bastonate nel Salernitano, è grave - Il 64enne è un ingegnere ed è il sindaco di Castiglione dei Genovesi, un piccolo comune di circa 1. ansa.it

Carmine Siano, sindaco preso a sprangate: condizioni stazionarie, domani sarà operato - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, aggredito a sprangate due sere fa, è ricoverato all'ospedale di Salerno: condizioni gravi ma stazionarie, domani ... fanpage.it

Ha tentato di difendersi Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito lo scorso venerdì da un uomo coperto al volto e armato di un bastone. La violenza dei colpi ricevuti alla testa, così come sul resto del corpo, è stata tale da impedirgli di gu - facebook.com facebook

Il sindaco aggredito a bastonate:“Ho pensato di morire, perché” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.