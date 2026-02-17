Abdallah Alkhatib l’assedio è ovunque ci sia una comunità palestinese

Abdallah Alkhatib afferma che l’assedio colpisce ogni comunità palestinese, a causa delle restrizioni imposte dalle autorità israeliane. Per esempio, molte famiglie non riescono a muoversi liberamente e rischiano di rimanere isolate. Alkhatib sottolinea quanto questa situazione peggiori quotidianamente, creando difficoltà anche alle attività culturali e alle iniziative artistiche.

«Riteniamo importante prendere posizione a difesa dei nostri registi e, in particolare, della nostra giuria e del suo presidente. Alcune delle notizie che circolano attualmente riportano dichiarazioni rilasciate durante conferenze stampa, estrapolate non solo dal contesto delle conversazioni complete, ma anche dal lavoro e dai valori che questi artisti rappresentano nel corso della loro vita» si legge nel comunicato di Tricia Tuttle rilasciato ieri dal festival. La direttrice artistica della Berlinale è infine intervenuta nelle polemiche esplose dopo le parole di Wim Wenders, e di alcuni componenti della giuria di cui è presidente, su Gaza e il genocidio palestinese seguite dalla decisione della scrittrice Arundhati Roy, attesa qui, di annullare il viaggio per questo, e per il generale silenzio delle istituzioni culturali tedesche sulla Palestina e sulla politica della Germania in supporto a Israele.