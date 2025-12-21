Teheran, 21 dic. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, tenente generale Eyal Zamir, ha avvertito che l'esercito colpirà i nemici di Israele "ovunque sia necessario, su fronti vicini e lontani". "Al centro della guerra più lunga e complessa nella storia di Israele c'è la campagna contro l'Iran - ha affermato durante la cerimonia di passaggio di consegne al capo della Direzione Pianificazione delle Idf - L'Iran ha finanziato e armato la cerchia di strangolamento attorno a Israele e ha sostenuto i piani per la sua distruzione". Nel suo discorso, Zamir ha lanciato anche una velata frecciatina al ministro della Difesa Israel Katz, che ha bloccato le nomine di alto livello nell'esercito, tra cui i piani per promuovere il vice ammiraglio Eyal Harel, capo uscente della Direzione di pianificazione, come prossimo comandante della Marina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Idf, 'colpiremo ovunque sia necessario'

Israele verso una nuova escalation in Iran. Teheran minaccia Usa, Francia e Regno Unito: "Colpiremo le vostre basi" - Iran previsti per domani non si terranno" Il nuovo round di colloqui tra Usa e Iran sul nucleare, previsti inizialmente per domani, "non ci saranno". affaritaliani.it

Iran, nuova ondata di missili su Tel Aviv e Gerusalemme: morta una donna. Forti esplosioni a Teheran, fumo vicino all'aeroporto - L'Idf ha annunciato ufficialmente di aver lanciato, sotto la direzione politica, un «attacco preventivo preciso e integrato basato su intelligence di alta qualità, con l'obiettivo di danneggiare il ... ilgazzettino.it

L'Iran contro l'Occidente. "Colpiremo le vostre basi" - Lo scenario più temuto in queste ore è che si infiammi l'intera regione mediorientale e la super potenza degli Stati Uniti intervenga direttamente nel conflitto tra Iran e Israele. ilgiornale.it