A Viterbo poesie racconti e canzoni alla scoperta di identità linguistiche e culturali

Sabato 21 febbraio, alle 16, presso l'oratorio di Santa Maria della Verità a Viterbo, si svolge la giornata della lingua madre 2026, organizzata per far conoscere diverse identità culturali attraverso poesie, racconti e canzoni. La manifestazione nasce dall’esigenza di valorizzare le lingue minoritarie e coinvolge numerosi artisti locali che portano sul palco le loro tradizioni. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alle ricchezze linguistiche ancora vive nel territorio.

Sabato 21 febbraio, alle ore 16, presso l'oratorio di santa Maria della Verità è organizzata la giornata della lingua madre 2026. L'evento è organizzato dall'associazione universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo in collaborazione con il Csv Lazio e con il patrocinio del comune di Viterbo. Poesie, racconti, musiche e canzoni diventano il linguaggio universale di tutti i cittadini e le cittadine provenienti da diversi paesi del mondo pronti a raccontarsi e a condividere le loro esperienze legate alla propria madre lingua.