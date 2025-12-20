' Par Nàdal un pas ad gal' poesie e racconti della tradizione protagonisti alla biblioteca Bassani

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 23 alle 17, la biblioteca Bassani ospita l’ultimo appuntamento - fuori tempo massimo - della rassegna 'Autunno incantatore'. In programma c’è l’evento 'Par Nàdal un pas ad gal: strenna natalizia', a cura di Al Tréb dal Tridèl cenacolo dialettale ferrarese.Un pomeriggio dedicato alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

