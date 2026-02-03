’Echi d’Italia Canzoni emozioni racconti’ agli Ex macelli

Sabato sera agli Ex Macelli di Roma si terrà “Echi d’Italia. Canzoni, emozioni, racconti”. L’evento unisce musica, teatro e storie italiane, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra ricordi e emozioni. L’arte teatrale e le canzoni si mescolano per creare un momento di intrattenimento diverso dal solito, portando in scena un modo nuovo di vivere l’Italia attraverso le sue storie e le sue note.

Tra Videomusic, l'emittente che negli anni '80 rivoluzionò l'ascolto della musica, portando le canzoni in tv, e tradizionali forme di recitazione, si trova la formula messa a punto dall' Arteatro Gruppo di Montepulciano che sabato, alle 21.30, agli ex-Macelli, propone lo spettacolo ' Echi d'Italia. Canzoni, emozioni, racconti '. La musica non sarà eseguita dal vivo ma, sul grande schermo della sala, saranno proiettati i videoclip di dodici canzoni italiane di grande popolarità. Il viaggio musicale attraversa epoche e stili: si va da Fausto Leali a Fiorella Mannoia, da Celentano a Fabrizio De André, senza dimenticare Lucio Dalla, Franco Califano o Gino Paoli.

