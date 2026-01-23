Stabile il numero delle multe Diminuiscono gli incidenti stradali

Nel 2025, la città ha mantenuto stabile il numero delle multe e registrato una diminuzione degli incidenti stradali. Questi risultati sono frutto dell’impegno della Polizia locale e delle strategie adottate per migliorare la viabilità e la sicurezza urbana. Il vicesindaco Stefano Spagnoli e la comandante Alessandra Pirro illustrano gli interventi svolti e gli obiettivi futuri per rendere la città più sicura e vivibile per tutti.

Una città più sicura, accogliente e vivibile anche grazie all’impegno della Polizia locale. Illustrati dal vicesindaco con delega alla sicurezza, Stefano Spagnoli, e dalla comandante Alessandra Pirro, i risultati delle attività svolte nel 2025 e i prossimi obiettivi sul fronte della riorganizzazione della viabilità cittadina e della sicurezza stradale e urbana. Nel 2025 la Polizia locale di Orvieto ha svolto un’intensa attività con 825 accertamenti anagrafici, 59 controlli di polizia commerciale e 20 notizie di reato trasmesse all’autorità giudiziaria. Sono stati accertati 12 illeciti in materia di esercizi commerciali, relativi tra l’altro a mancata esposizione dei prezzi, attività ambulante abusiva o difforme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stabile il numero delle multe. Diminuiscono gli incidenti stradali Sicurezza sulle strade. Mille incidenti in un anno. Stabile il numero delle vittimeNel 2024, in provincia di Macerata, si sono registrati 1. Leggi anche: A Bologna diminuiscono gli incidenti, ma non le persone coinvolte Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Nascite ai minimi dal 2020: cosa dicono i numeri; Cascina stabile sui 45mila abitanti, aumenta l'immigrazione: tutti i dati sulla popolazione; Nuove misure per la viabilità, più presenza e sicurezza: le priorità della Polizia locale; La Regione scommette sulla partecipazione: approvate le linee guida per il 2026. L’imprenditoria resta in stallo. Stabile il numero delle attività. Bene i servizi, manifattura giùCerca di tenere botta il mondo dell’imprenditoria locale in un contesto sempre più difficile e con numeri legati ad una recessione sia su scala toscana che nazionale. Sono infatti 27.064 le aziende ... lanazione.it La povertà rallenta Stabile il numero di buoni spesa familiariÈ rimasto stabile, nell’ultimo anno, il numero delle famiglie bisognose in città. A dirlo sono le domande pervenute al Comune per i buoni spesa, ovvero quel contributo mensile che viene erogato per ... laprovinciapavese.gelocal.it Rifiuti e scarti tessili: controlli mirati nelle aziende del distretto pratese. Rinnovata la convenzione fra Plures Alia e Polizia Locale della Provincia Controlli ambientali sempre più efficaci nel 2025: a fronte di un numero stabile di verifiche, diminuiscono le irre - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.