Ariano Irpino maxi controllo nei locali | 36 sanzioni e oltre 32mila euro di multe

A Ariano Irpino, la Polizia di Stato ha effettuato un maxi controllo nei locali pubblici, ritenuto necessario per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. Durante le verifiche, sono state contestate 36 violazioni amministrative, con multe che complessivamente superano i 32 mila euro. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo costante sul territorio per promuovere un ambiente sicuro e conforme alla legge.

Ad Ariano Irpino (Avellino), la Polizia di Stato ha elevato 36 contestazioni amministrative per un importo complessivo di 32.360 euro. I controlli, effettuati dal Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza nel corso di specifiche attività, hanno interessato 11 esercizi commerciali dediti alla.

