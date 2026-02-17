A Sanremo Ploom celebra la musica con un evento speciale insieme a Fedez

Ploom, il marchio di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, ha scelto Sanremo per organizzare un evento dedicato alla musica e alla socialità. La manifestazione si svolge nel cuore della città, coinvolgendo artisti locali e pubblico appassionato. Durante l’evento, Fedez partecipa a un concerto esclusivo, attirando l’attenzione di molti fan. La serata include anche dimostrazioni di prodotto e momenti di intrattenimento, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, arriva a Sanremo con un programma di attivazioni pensato per celebrare musica, lifestyle e socialità. In occasione della settimana più iconica della musica italiana, Ploom accompagnerà i propri consumatori adulti in una serie di esperienze uniche, che vedranno il proprio momento clou nell'esclusivo Meet & Greet con uno degli ospiti più attesi del Festival: Fedez. Un evento esclusivo, che darà la possibilità alla community adulta di Ploom di incontrare uno dei principali protagonisti della musica italiana contemporanea all'interno di una cornice unica, i bagni Tahiti, per vivere un'esperienza autentica e coinvolgente.