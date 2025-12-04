Fontanarosa celebra la felicità con l’evento culturale Parole e Musica
Un pomeriggio dedicato ai libri, alla musica e alla riflessione sul tema della felicità. Il 5 dicembre, alle ore 16:30, l’Istituto Comprensivo “Luigi Di Prisco” ospiterà “Parole e Musica”, l’iniziativa patrocinata dal Comune di Fontanarosa e organizzata dalla Biblioteca comunale insieme alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
