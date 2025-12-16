Fedez ed Emis Killa in carcere a Monza | lo speciale incontro e la musica con i detenuti

Fedez ed Emis Killa hanno visitato il carcere di Monza, incontrando i detenuti della casa circondariale di Sanquirico. Un episodio che ha unito musica e solidarietà, offrendo un momento di condivisione e speranza tra artisti e uomini in detenzione. La visita ha rappresentato un’occasione unica di confronto e umanità nel contesto carcerario.

