San Mauro Pascoli senza barriere Approvato il piano all’unanimità

A San Mauro Pascoli il consiglio comunale ha approvato con voto unanime il Piano per l’Eliminazione delle barriere architettoniche, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di circa 18mila euro. Il percorso, che ha portato alla stesura del Piano, ha visto la partecipazione attiva della comunità di San Mauro Pascoli, attraverso dati derivati dai quasi 100 questionari compilati dai cittadini stessi e dalle associazioni del territorio, nell’ambito del percorso partecipativo iniziato nel 2024. Ha detto Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli: "Siamo fieri di essere tra i primi Comuni del nostro territorio ad approvare questo documento che pone le basi e le linee guida per la progettazione futura delle opere pubbliche a San Mauro Pascoli e andrà ad eliminare progressivamente le barriere, per rendere la nostra città accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

