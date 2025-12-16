Guasto acqua a Roma oggi | ecco perché in molti restano senz’acqua

Nella giornata di oggi, martedì 16 dicembre, molte zone di Roma e della Città Metropolitana stanno sperimentando interruzioni nell’erogazione dell’acqua o significativi cali di pressione, causando disagi ai cittadini. Questo articolo fornisce le ragioni e le ultime notizie riguardanti il guasto che sta interessando la rete idrica della capitale.

Nella giornata di oggi, martedì 16 dicembre, numerosi utenti stanno segnalando mancanza d’acqua o forti cali di pressione nell’area di Roma e della Città Metropolitana. Il motivo non è un guasto improvviso, ma lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica. A comunicarlo è Acea Ato 2, che ha annunciato possibili disagi dalle ore 8:30 alle 16:30. Le zone interessate. I disservizi riguardano in particolare il Comune di Cervara di Roma. Secondo quanto riportato da Acea, le criticità possono interessare: l’intero territorio comunale, fatta eccezione per la zona “Castel Chiodato”, che non dovrebbe subire interruzioni. Funweek.it Guasto a Fiumicino Guasto acqua a Roma oggi: ecco perché in molti restano senz’acqua - Nella giornata di oggi, martedì 16 dicembre, numerosi utenti stanno segnalando mancanza d’acqua o forti cali di pressione nell’area di Roma e della Città ... funweek.it

