Moriero diviso a metà: un incontro tra due passioni. Da un lato, l’Inter, la squadra del cuore, dall’altro, Antonio Conte, allenatore e figura chiave nel suo percorso. Una partita che rappresenta più di un semplice appuntamento sportivo, un momento di emozioni contrastanti, vissuto con sincerità e rispetto. Un’esperienza che mette in luce il valore delle emozioni autentiche legate al calcio e alla propria storia.

"> Una partita speciale, vissuta con il cuore spaccato in due. Francesco Moriero, doppio ex di Inter e Napoli, guarda la sfida di San Siro con sentimenti inevitabilmente contrastanti. Da una parte il club che lo ha lanciato nel grande calcio, dall’altra Antonio Conte, legato a lui da un rapporto che va ben oltre il campo. Un racconto intenso, raccolto da Bruno Majorano su Il Mattino, che mette al centro emozioni, ricordi e analisi tecniche. «Sono due pezzi di cuore», spiega Moriero. «L’Inter è il club che mi ha dato la possibilità di affermarmi ad alti livelli, ha creduto in me e mi ha fatto crescere». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Moriero diviso a metà: «Inter e Conte, due pezzi di cuore»

