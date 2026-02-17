A Palazzo Trinci la mostra sullo storico Maria | Primo aereo costruito e brevettato in Italia
Domenico Micheli, industriale folignate, ha costruito e brevettato in Italia il primo aereo chiamato “Maria”. La sua invenzione ha suscitato grande interesse e ora viene celebrata con una mostra a Palazzo Trinci, aperta fino a maggio. La rassegna ripercorre i passaggi fondamentali della creazione di questo storico monoplano, simbolo di un’epoca pionieristica nell’aviazione italiana.
FOLIGNO E' stata inaugurata domenica a Palazzo Trinci e sarà aperta fino a maggio la mostra che ripercorre la storia del monoplano "Maria", costruito nel 1910 da un industriale folignate, Domenico Micheli. "Con una accurata ricerca fotografica e documentale, è stato possibile ricostruire il modello dell'epoca – sottolinea il Comune –. Il progetto, che prevede la mostra "Una storia, un sogno il 'Maria' ri-nasce", è stato ideato e portato avanti da Fabio Roscini con la collaborazione tecnica dell'aereomodellista e fotografo Augusto Buzzeo, con il contributo di imprenditori locali e dell'Associazione Natural Slow Life.
Prende il via venerdì 13 febbraio a Foligno (alle 16.30 a Palazzo Trinci) 'Inkart, corso di disegno manga: la regia del fumetto'. In questo corso di disegno manga, a cura di Mattia Bellucci, i ragazzi
