Australian Open 2026 Sinner e Alcaraz sullo stesso aereo Primo allenamento per Jannik a Melbourne
Allo sguardo attento degli appassionati di tennis, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono arrivati a Melbourne, condividendo lo stesso volo da Seul. Dopo il successo di ieri di Alcaraz in Corea, i due si stanno preparando per l’Australian Open 2026, con il primo allenamento ufficiale svolto nel rispetto delle norme e senza enfasi, segnando l’inizio di una nuova fase di preparazione per i due campioni.
Da Seul a Melbourne, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno raggiunto l ‘Australia con lo stesso volo, sorridenti e visibilmente rilassati dopo il match esibizione in Corea vinto ieri dallo spagnolo. “Viaggiare con Carlos è stato fantastico: abbiamo dormito tanto e non abbiamo parlato più di tanto, ma è fantastico aver viaggiato insieme ai nostri team”, ha raccontato Sinner. E Alcaraz ha aggiunto: “Ci spingiamo a vicenda per migliorarci: questo è l’aspetto che mi piace di più della nostra rivalità “. Jannik subito in campo. Jannik Sinner è sbarcato a Melbourne dove, a partire dal 18 gennaio, si disputerà l’ Australian Open 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it
