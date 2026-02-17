A occuparsi dei lavori è stata una società con sede nel Lazio

Una società con sede nel Lazio ha iniziato i lavori sulla passerella della ciclovia Vento, tra Crotta d’Adda e Maccastorna, a causa dell’esigenza di collegare meglio i due paesi. La struttura, lunga circa 200 metri, rappresenta un collegamento fondamentale per i ciclisti e i pedoni della zona. La realizzazione dell’opera, costata 4 milioni di euro, mira a migliorare la mobilità sostenibile e a promuovere il turismo locale.

MACCASTORNA (Lodi) La ciclopedonale Crotta d'Adda – Maccastorna, la passerella della ciclovia Vento, è un'opera strategica costata da 4 milioni di euro. Questa realizzazione rappresenta uno dei punti più delicati e strategici della grande dorsale cicloturistica nazionale che collegherà Torino a Venezia e sarà lunga circa 700 chilometri. L'opera, progettata e realizzata da AIPo, Agenzia interregionale per il fiume Po, è stata finanziata da Regione Lombardia. Dal punto di vista tecnico, la passerella è una struttura metallica modulare in acciaio, ancorata lateralmente al ponte stradale esistente della provinciale 196, che attraversa l'Adda.