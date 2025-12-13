Tether senza limiti | la società con sede a El Salvador nel 2024 ha dichiarato utili per… La cifra è davvero clamorosa! I dettagli

Nel 2024, Tether, società con sede a El Salvador, ha annunciato utili record, suscitando grande interesse nel settore finanziario. La notizia si accompagna a voci di un possibile investimento importante nel club Juventus, aprendo nuovi scenari per il mercato e le criptovalute. Ecco i dettagli di un bilancio sorprendente e le prospettive future dell'azienda.

Tether, l’incredibile bilancio 2024 della società con sede a El Salvador e le prospettive di un investimento massiccio nel club bianconero. Nel mondo del calcio moderno, la differenza tra competere e dominare passa quasi esclusivamente dalla forza economica dei partner commerciali. Se qualcuno nutriva ancora dubbi sulla solidità dello sponsor che ha deciso di legare il proprio nome alla maglia della Juventus, i dati emersi recentemente sono destinati a spazzare via ogni incertezza con la potenza di un uragano. Tether ha svelato i conti relativi all’anno 2024, dichiarando utili netti per una cifra che fa letteralmente girare la testa: oltre 13 miliardi di euro. Juventusnews24.com Criptovalute, IA, miliardi, sede a El Salvador: cosa c'è dietro Tether, il colosso che punta la Juve - Nata nel 2014 ed esplosa durante la pandemia del 2020, legando il proprio valore al dollaro statunitense, Tether offre una minore volatilità rispetto a Bitcoin o Ethereum, le altre criptovalute più co ... msn.com

John si sarà fatto una grossa risata quando gli è arrivata questa proposta da un miliardo di euro da #Tether per acquistare le quote di #Exor. Caro #Ardoino, le proposte serie sono quelle che non si possono rifiutare. E questa, da un miliardo, non è affatto se - facebook.com facebook

