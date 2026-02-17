A Napoli è stato vittima di insulti razzisti… ho cancellato tutte le foto con quella maglia

Victor Osimhen, ex attaccante del Napoli ora al Galatasaray, ha deciso di cancellare tutte le sue foto con la maglia azzurra dopo aver subito insulti razzisti a Napoli. Durante il weekend, alcuni tifosi hanno rivolto a lui parole offensive e offensive sui social, spingendolo a prendere questa drastica decisione. Osimhen aveva già parlato pubblicamente delle sue difficoltà e delle minacce di discriminazione che ha affrontato nella città partenopea.

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray ed ex giocatore del Napoli, affronta oggi la Juventus in Champions League e, prima, ha subito gol un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il giocatore nigeriano ripercorre la sua nuova vita a Istanbul, ma le sue critiche al Napoli, squadra nella quale ha trascorso quattro stagioni (2020-24), con prestazioni di rilievo: 76 gol in 133 partite totali. Certo, la sua partenza ha creato molte polemiche nel Napoli. E lo dicono le parole a 'La Gazzetta', perché Osimhen è entusiasta della bellezza del suo periodo napoletano: "Mi dispiace per i tifosi lì perché qualsiasi giocatore che sbaglia un rigore può essere deriso.

