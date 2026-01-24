Tommaso Zorzi in lacrime | Una ragazza vittima di insulti razzisti mi ha chiesto aiuto ho il cuore distrutto – VIDEO

Tommaso Zorzi ha condiviso un momento molto personale, raccontando come una ragazza vittima di insulti razzisti gli abbia chiesto aiuto. La sua testimonianza, accompagnata da un video, mette in evidenza la gravità dei comportamenti discriminatori e il suo stato emotivo dopo aver ricevuto questa richiesta di supporto. Un episodio che suscita riflessione sulla necessità di contrastare ogni forma di odio e discriminazione.

Sui social è diventato virale un video di Tommaso Zorzi in lacrime. Il conduttore ed ex vincitore del GF VIP si è lasciato andare a un racconto, che ha toccato nel profondo i suoi fan e gli utenti del web. LEGGI ANCHE: Giovanni Franzoni in lacrime dopo la vittoria a Kitzbühel: la dedica speciale all’amico scomparso Matteo Franzoso (VIDEO) Tommaso Zorzi in lacrime e visibilmente provato ha raccontato che mentre si trovava al parco una ragazza gli ha chiesto aiuto, avvicinandosi a lui con una richiesta ben precisa: “Voglio raccontarvi una cosa che mi è successa oggi. Ero al parco con il cane e una ragazza nera mi si avvicina e mi dice che ha sentito dei ragazzini poco più in là fare dei commenti razzisti su di lei e mi ha chiesto se potevo accompagnarla fino all’uscita dal parco perché non si sentiva sicura”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

«Non ho mai provato sulla mia pelle cosa significa davvero non sentirsi al sicuro. Il fatto che questa ragazza abbia chiesto di accompagnarla, mi ha distrutto il cuore. . . Un po’ per certi versi questo è veramente un mondo brutto», dice Tommaso Zorzi, visibilme - facebook.com facebook