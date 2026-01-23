Il Gruppo De Cecco cresce e investe su Ortona | nuovi silos più pasta e un piano da oltre 680 milioni di euro nel 2025

Il Gruppo De Cecco, riconosciuto come il terzo produttore mondiale di pasta, ha annunciato un piano di investimento superiore ai 680 milioni di euro entro il 2025. L’azienda, con sede ad Ortona, ha presentato nuovi progetti di sviluppo, tra cui la costruzione di silos e l’ampliamento della capacità produttiva. Durante l’incontro del 23 gennaio, il Patto di Sindacato ha analizzato gli sviluppi recenti e le strategie future per consolidare la crescita.

Accanto agli investimenti industriali, la strategia De Cecco guarda anche alla qualità del lavoro, con interventi su sicurezza, formazione e spazi aziendali Si è riunito oggi 23 gennaio il Patto di Sindacato del Gruppo De Cecco, il terzo produttore mondiale di pasta, per fare il punto sull'andamento dell'azienda e sulle strategie future. A guidare il patto, che controlla circa il 57% dell'azionariato, è il presidente Filippo Antonio De Cecco. Il 2025 si preannuncia un anno di crescita: le stime parlano di oltre 2,6 milioni di quintali di prodotti venduti, con l'export che copre il 58% dei volumi e il mercato italiano il restante 42%.

