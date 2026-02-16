Gaza il calligrafo Hani Dahman dà il benvenuto al Ramadan con un murale
Hani Dahman ha realizzato un murale tra le macerie di Gaza per celebrare l’arrivo del Ramadan, che quest’anno inizia il 17 febbraio. La sua opera decora un edificio danneggiato durante i bombardamenti, portando un messaggio di speranza e rinascita.
Tra le macerie della Striscia di Gaza ci si prepara all’inizio del Ramadan, il mese di digiuno che comincerà ufficialmente la sera del 17 febbraio. Per l’occasione, il calligrafo e artista Hani Dahman ha realizzato una serie di murales con cui dà il benvenuto alla festività. Intorno a lui si assiepano i bambini, incuriositi dal suo lavoro e dai colori che utilizza per realizzare le scritte. Nonostante la distruzioni regni sovrana nell’enclave palestinese, la popolazione resiste e si prepara alle celebrazioni collocando fili di decorazioni rosse da un edificio sventrato all’altro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gaza, a Roma murale con Albanese e Thunberg abbracciate da miliziano di Hamas
Sansepolcro dà il benvenuto al 2026 con una notte di musica ed emozioniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Gaza, Media: Usa martedì a Doha con 25 Paesi per pianificare la Forza di paceIl prossimo 16 dicembre gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) per Gaza. Lo riporta il sito di Reuters ... tg24.sky.it