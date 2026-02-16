Hani Dahman ha realizzato un murale tra le macerie di Gaza per celebrare l’arrivo del Ramadan, che quest’anno inizia il 17 febbraio. La sua opera decora un edificio danneggiato durante i bombardamenti, portando un messaggio di speranza e rinascita.

Tra le macerie della Striscia di Gaza ci si prepara all’inizio del Ramadan, il mese di digiuno che comincerà ufficialmente la sera del 17 febbraio. Per l’occasione, il calligrafo e artista Hani Dahman ha realizzato una serie di murales con cui dà il benvenuto alla festività. Intorno a lui si assiepano i bambini, incuriositi dal suo lavoro e dai colori che utilizza per realizzare le scritte. Nonostante la distruzioni regni sovrana nell’enclave palestinese, la popolazione resiste e si prepara alle celebrazioni collocando fili di decorazioni rosse da un edificio sventrato all’altro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, il calligrafo Hani Dahman dà il benvenuto al Ramadan con un murale

