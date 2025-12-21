La scuola del primo circolo di Cesenatico avvia un percorso dedicato alla promozione della cultura della legalità, coinvolgendo direttamente la stazione dei carabinieri. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli studenti sui valori fondamentali del rispetto delle regole e della convivenza civile. La presenza delle forze dell’ordine in classe rappresenta un’occasione di confronto e formazione per i giovani. Cultura della legalità in classe: i carabinieri salgono in cattedra.

La direzione didattica del primo circolo di Cesenatico avvia il progetto " Cultura della Legalità " con la stazione dei carabinieri. Il percorso educativo, coordinato dall’insegnante Elena Puzzo, coinvolge le classi quinte e si propone di affrontare i temi del rispetto, della responsabilità e della convivenza civile. È un progetto fortemente voluto dalla dirigente scolastica Lucia Santarsiero, la quale vuole promuovere la cultura della legalità fin dalla scuola primaria perché la ritiene determinante per la formazione del cittadino di domani. Nei giorni scorsi, un ufficiale e due collaboratori dell’Arma hanno incontrato gli alunni, spiegando in modo semplice e chiaro il bullismo e il cyberbullismo, come riconoscerli e come difendersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

