A Lecco la Casa della Carità dà un letto e un futuro a chi non ha niente

A Lecco, la Casa della Carità ha aperto le sue porte nel 2023 per offrire un riparo e nuove speranze a chi vive situazioni di emergenza. La struttura, situata nel Centro Paolo VI vicino alla Basilica di San Nicolò, si è rinnovata dopo tre anni di lavori. Ora, accoglie quotidianamente persone senza dimora, fornendo loro un pasto caldo e un punto di ascolto.

Un rifugio notturno con 30 posti letto, quasi 19.000 pasti l'anno e 250 volontari: la struttura della Caritas Ambrosiana, finanziata anche con i fondi dell'8xmille, è ora al centro di un documentario televisivo su Tv2000 Inaugurata nel 2023 dopo tre anni di lavori, la Casa della Carità di Lecco, situata nel Centro Paolo VI accanto alla Basilica di San Nicolò, è molto più di un edificio ristrutturato. È un luogo di relazioni, dove ogni giorno decine di persone in difficoltà trovano accoglienza, ascolto e la possibilità concreta di ripartire. La struttura, promossa e gestita dalla Caritas Ambrosiana con il coinvolgimento operativo delle cooperative sociali Il Grigio e L'Arcobaleno, è stata realizzata anche grazie al contributo dei fondi dell'8xmille destinati alla Chiesa cattolica.🔗 Leggi su Leccotoday.it

La Cattedrale di Palermo ospiterà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 19.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.