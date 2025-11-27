Chi è la compagna di Susanna Tamaro Roberta De Falco | È una non relazione la nostra niente rapporti a letto

Susanna Tamaro convive con la sceneggiatrice Roberta De Falco a Porano dal 1988, ma entrambe definiscono il loro rapporto un’amicizia “amorosa” o un “non classificabile”, negando che si tratti di una relazione sentimentale o sessuale. Tamaro si autodefinisce “eterosessuale al 100%”, sebbene abbia dichiarato di voler accedere all’unione civile con la sua convivente, un’affermazione che ha suscitato anche delle critiche. Susanna Tamaro  incontra a  Roma  la sceneggiatrice  Roberta De Falco verso la fine degli anni Ottanta.  Reduce da diverse relazioni andate male la  Mazzoni  (vero cognome della  De Falco, ndr), intraprende una relazione con la  Tamaro  voleva lasciare la capitale anche a causa della scoperta della bronchite asmatica ed iniziano una convivenza nel casale umbro di  Orvieto  di proprietà della sceneggiatrice e regista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

