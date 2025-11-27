Susanna Tamaro convive con la sceneggiatrice Roberta De Falco a Porano dal 1988, ma entrambe definiscono il loro rapporto un’amicizia “amorosa” o un “non classificabile”, negando che si tratti di una relazione sentimentale o sessuale. Tamaro si autodefinisce “eterosessuale al 100%”, sebbene abbia dichiarato di voler accedere all’unione civile con la sua convivente, un’affermazione che ha suscitato anche delle critiche. Susanna Tamaro incontra a Roma la sceneggiatrice Roberta De Falco verso la fine degli anni Ottanta. Reduce da diverse relazioni andate male la Mazzoni (vero cognome della De Falco, ndr), intraprende una relazione con la Tamaro voleva lasciare la capitale anche a causa della scoperta della bronchite asmatica ed iniziano una convivenza nel casale umbro di Orvieto di proprietà della sceneggiatrice e regista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la “compagna” di Susanna Tamaro, Roberta De Falco: “È una non relazione la nostra, niente rapporti a letto”