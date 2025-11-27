Chi è la compagna di Susanna Tamaro Roberta De Falco | È una non relazione la nostra niente rapporti a letto
Susanna Tamaro convive con la sceneggiatrice Roberta De Falco a Porano dal 1988, ma entrambe definiscono il loro rapporto un’amicizia “amorosa” o un “non classificabile”, negando che si tratti di una relazione sentimentale o sessuale. Tamaro si autodefinisce “eterosessuale al 100%”, sebbene abbia dichiarato di voler accedere all’unione civile con la sua convivente, un’affermazione che ha suscitato anche delle critiche. Susanna Tamaro incontra a Roma la sceneggiatrice Roberta De Falco verso la fine degli anni Ottanta. Reduce da diverse relazioni andate male la Mazzoni (vero cognome della De Falco, ndr), intraprende una relazione con la Tamaro voleva lasciare la capitale anche a causa della scoperta della bronchite asmatica ed iniziano una convivenza nel casale umbro di Orvieto di proprietà della sceneggiatrice e regista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
2025 10 29 Ciao. Oggi pomeriggio, accompagneremo a sepoltura Susanna Gambarara, Susi per tutti noi che l’abbiamo conosciuta e apprezzata. Compagna di classe alle elementari, quelle della gente semplice, pur appartenendo lei ad una classe sociale di - facebook.com Vai su Facebook
A "La Pennicanza" Fiorello dedica “Io che amo solo te” alla moglie Susanna Vai su X