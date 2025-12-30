Un concerto solidale per la Casa Famiglia Isola della Carità | l' appuntamento alla Cattedrale
La Cattedrale di Palermo ospiterà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 19.00 un concerto solidale a favore della Casa Famiglia “Isola della Carità”. L’evento, promosso dalle Suore Missionarie della Carità, mira a sostenere i servizi e le attività della struttura dedicata all’assistenza delle persone bisognose. Un’occasione per partecipare a un momento di condivisione e solidarietà nel rispetto delle esigenze della comunità.
La Chiesa Cattedrale di Palermo ospiterà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 19.00 il Concerto Solidale per sostenere le attività e i servizi della Casa Famiglia “Isola della Carità” gestita dalle Suore Missionarie della Carità.Il Concerto Solidale – promosso dall’Associazione Crocerossine d’Italia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
