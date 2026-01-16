La banda della marmotta ci riprova con un bancomat | lo fa esplodere ma resta a mani vuote

A distanza di due settimane dal tentativo fallito, la cosiddetta “banda della marmotta” ha colpito nuovamente a Squinzano, facendo esplodere un bancomat. Tuttavia, anche questa volta i malviventi sono rimasti a mani vuote, senza riuscire a portare via denaro o ottenere successo nel loro intento.

È accaduto intorno alle 3 a Squinzano, ai danni della filiale della banca Unicredit. I malviventi si sono dileguati senza bottino e ora sono ricercati dai carabinieri. Non è escluso che si tratti degli stessi autori di altri colpi simili SQUINZANO – Dopo due settimane dal colpo fallito ai danni di un bancomat, torna l’incubo della “banda della marmotta”: malviventi fanno esplodere lo sportello automatico a Squinzano, ma restano a mani vuote. Tanto lavoro per nulla per gli individui che, la scorsa notte, hanno preso di mira l’Atm della filiale Unicredit, nella cittadina del nord Salento. Intorno alle 3 hanno infatti raggiunto i locali, al civico 2 di via Gianfilippe, dove hanno inserito acetilene nelle fessure, per provocare la deflagrazione e poter asportare il bancomat dal muro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

