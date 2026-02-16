Carnevale di Ivrea | la prima giornata di battaglia delle arance si chiude con 138 contusi di cui 17 in ospedale

Il Carnevale di Ivrea si è concluso con 138 persone ferite, tra cui 17 sono state portate in ospedale, a causa della prima battaglia delle arance di ieri pomeriggio. La festa, che attira migliaia di partecipanti ogni anno, si è svolta nel centro storico, dove i giovani si sono lanciati arance per ore, creando un vero e proprio campo di battaglia. I soccorritori hanno assistito i feriti lungo le vie principali, tra urla e cori, mentre i partecipanti si preparavano alla prossima giornata di festa.

Nessuno è grave. Organizzatori soddisfatti: venduti 20mila biglietti, nella cittadina 40mila persone Nella giornata della prima battaglia delle arance tenutasi nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio 2026, allo storico carnevale di Ivrea sono stati 138 i feriti soccorsi dai sanitari del 118 Azienda Zero. Nessuno è grave, sono tutti contusi. La maggior parte sono stati medicati nel posto medico avanzato allestito per l'occasione. Per 17 è stato necessario il trasporto in ospedale. La maggior parte, circa un centinaio, sono stati soccorsi per traumi agli occhi, il resto sono principalmente traumi da caduta.