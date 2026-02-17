A Farwest la pista nera sull' attentato a Paolo Borsellino
A Farwest, il Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ha confermato l’intenzione di approfondire i dettagli dell’attentato a Paolo Borsellino, evidenziando come le indagini sulla strage di Via d’Amelio siano ancora aperte. La puntata, in onda martedì 17 febbraio alle 21, si concentrerà sulla cosiddetta
Un`inchiesta sulla stagione delle stragi di Capaci e Via d`Amelio - a partire dall`audizione in Commissione Parlamentare Antimafia del Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, sull`attentato a Paolo Borsellino - apre Farwest, in onda martedì 17 febbraio, alle 21.20 su Rai 3. Il magistrato ha definito assurda e inconsistente l`ipotesi di una "pista nera" con il coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, mentre ritiene fondamentale indagare sul dossier Mafia-appalti. Farwest ricostruisce poi il caso esploso dopo le dichiarazioni del procuratore Nicola Gratteri che hanno scatenato reazioni politiche e istituzionali e riacceso il confronto sul ruolo pubblico dei magistrati nonché sui confini tra giustizia e politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Falcone e Borsellino, l'ossessione di Report per la pista nera delle stragiReport torna a focalizzarsi sulla pista nera delle stragi di Falcone e Borsellino, sollevando nuovamente dubbi sulla versione ufficiale.
Borsellino, spazzata via la pista nera: «Non fu tradito dall’uomo dell’Msi»La pista nera legata all’assassinio di Borsellino si sgretola ancora di più.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
"Rosaria, un giorno questa terrà diventerà bellissima." Paolo Borsellino facebook
