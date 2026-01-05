Falcone e Borsellino l' ossessione di Report per la pista nera delle stragi

Report torna a focalizzarsi sulla pista nera delle stragi di Falcone e Borsellino, sollevando nuovamente dubbi sulla versione ufficiale. Nonostante le recenti dichiarazioni del procuratore di Caltanissetta, la trasmissione ha continuato a proporre teorie già smentite dalle indagini istituzionali. Questa scelta solleva questioni sulla neutralità e sulla chiarezza dell'informazione trasmessa, invitando a una riflessione critica sui contenuti presentati.

Nonostante le dichiarazioni inequivocabili del procuratore di Caltanissetta, ieri sera, la trasmissione Report ha perseverato nel propinare al pubblico della Rai teorie già demolite in sede istituzionale. Un caso di giornalismo ostinato che ignora i fatti processuali per inseguire narrazioni che il magistrato Salvatore De Luca ha liquidato senza possibilità d'appello come "zero tagliato". Eppure, la trasmissione di Sigfrido Ranucci continua imperterrita a battere sullo stesso chiodo, quello della presunta pista nera nelle stragi di mafia del 1992, come se tre ore di audizione davanti alla Commissione antimafia dello scorso 9 dicembre non fosse mai avvenuta.

