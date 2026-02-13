Festa del cioccolato e delle goloserie E in piazza c’è anche il mercatino

Empoli si anima con la festa del cioccolato e delle goloserie, perché il centro si riempie di cioccolatai che vendono praline e dolci artigianali. Per tutta la giornata, i passanti possono assaggiare specialità locali e scoprire nuove creazioni, mentre il mercatino in piazza offre prodotti artigianali e decorazioni natalizie.

Empoli, 13 febbraio 2026 – Empoli si prepara a vivere il fine settimana più dolce dell'anno, per chiudere il Carnevale in dolcezza. L'appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 febbraio con la '' Festa del Cioccolato e delle Goloserie'' in piazza della Vittoria. Dalle 10 fino alle 20, nella due giorni all'insegna della convivialità e del gusto, la piazza empolese ospiterà un evento imperdibile per tutti gli amanti delle dolcezze. Molto attesa da grandi e piccini, la Festa del Cioccolato e delle Goloserie, organizzata dalla Confcommercio fiorentina insieme all'agenzia eventi Colleventi, trasformerà per due giorni il centro cittadino in un'oasi del cioccolato dai profumi, colori e sapori irresistibili.