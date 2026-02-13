Madonna del Conforto, inizia il fine settimana della festa più sentita Arezzo, 13 febbraio 2026 – L’intera città si prepara all'omaggio più devoto, quello che vedrà migliaia di aretini salire in Duomo per celebrare la Madonna del Conforto. Quest’anno, la tradizionale processione sarà accompagnata da un corteo storico con figuranti in costume e musica dal vivo, un’innovazione che mira a coinvolgere anche i più giovani.

Arezzo, 13 febbraio 206 – L’intera città si prepara all'omaggio più devoto quello che vedrà migliaia di aretini salire in Duomo per celebrare l a Madonna del Conforto. Più sentita anche del santo patrono, a lei è dedicata la novena che prosegue oggi e domani in vista della festa di domenica 15 febbraio, giorno in cui Arezzo si inchinerà sotto il quadretto di terracotta. Oggi alle 18 si svolgerà la Santa Messa della Novena in Cattedrale, s eguita alle 21, dal Concerto della Cappella Musicale della Cattedrale e della Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato. Domani è il giorno del Cardinale Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, che offrirà la sua lectio magistralis alla cittadinanza nell’ambito dell’incontro pubblico “Giustizia e Pace in Terra Santa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sabato 7 febbraio, alle 15, il Csi di Arezzo organizza una passeggiata culturale dedicata ai luoghi della Madonna del Conforto in città.

