I recenti colloqui tra Danimarca e Stati Uniti sulla Groenlandia sono stati caratterizzati da divergenze di vedute. Il ministro degli Esteri danese ha definito il confronto come un «disaccordo fondamentale», evidenziando le differenze di opinione tra le due nazioni dopo l'incontro alla Casa Bianca. La questione della Groenlandia rimane al centro di tensioni diplomatiche, riflettendo le diverse strategie e interessi di ciascun paese sulla regione.

Il ministro degli Esteri danese ha parlato di un «disaccordo fondamentale» con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, dopo i colloqui alla Casa Bianca. Lars Lokke Rasmussen ha affermato che l’incontro di mercoledì con il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio sarebbe stato «franco, ma costruttivo». Ha tuttavia ribadito che le insistenze del presidente Trump riguardo alla “conquista” dell’isola sarebbero «totalmente inaccettabili». «Abbiamo chiarito molto, molto chiaramente che questo non è nell’interesse della Danimarca» ha detto. Donald Trump ha più volte dichiarato il suo desiderio di acquisire l’isola, una posizione che ha irritato gli alleati in tutta Europa e alimentato le tensioni con la NATO. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I colloqui tra Danimarca e Stati Uniti riguardo alla Groenlandia non sembrano essere andati benissimo

