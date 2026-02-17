A che ora lo sci di fondo domani in tv Olimpiadi 2026 | team-sprint tl programma streaming

Domani alle Olimpiadi 2026, lo sci di fondo inizia alle ore 10:00 con la gara a squadre di team-sprint, dopo che la squadra italiana ha ottenuto un bronzo nella staffetta domenica scorsa. La presenza sugli schermi sarà assicurata sia in diretta televisiva che in streaming, permettendo agli appassionati di seguire ogni movimento degli atleti. La competizione si svolgerà nella suggestiva ambientazione delle montagne di Pechino, dove gli atleti si sfideranno su un tracciato ghiacciato.

È il momento di premere il piede sull’acceleratore per provare a rimpinguare il bottino di medaglie dopo lo splendido bronzo conquistato dalla squadra maschile nella staffetta 4×7,5 chilometri di domenica. Lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina torna protagonista con le prove del Team Sprint maschile e femminile a tecnica libera. Le gare si svolgeranno a Tesero, in Val di Fiemme, con orario di inizio previsto alle 09:45 per le qualifiche e alle 11:45 per le fasi finali. Nell’edizione di Pechino 2022 la Norvegia ha vinto la gara maschile davanti alla Finlandia e al Comitato Olimpico Russo, mentre l’Italia, con il tandem formato da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani aveva chiuso al sesto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara di oggi a Goms, Svizzera, segna la terzultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina torna lo sci di fondo femminile con la prova dei 10 km.

