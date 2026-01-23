La gara di oggi a Goms, Svizzera, segna la terzultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. La team sprint offre l’opportunità di seguire alcuni dei migliori atleti, tra cui Pellegrino, mentre Klaebo non sarà presente. L’evento è programmato per oggi, con dettagli su orari, programmazione TV e streaming disponibili per gli appassionati.

Terzultima gara per la Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. Si va in scena con la team sprint di Goms, in Svizzera, dove si capiranno questioni multiple, si vedranno alcuni big, avremo in scena Pellegrino, ma non Klaebo. Occasione, in sostanza, per PellegrinoBarp: c’è la possibilità di mettere in cascina una vittoria che sarebbe di grande importanza sia per Chicco, in ragione di una carriera che vorrebbe una chiusura degna sia in Coppa che a cinque cerchi, che per Elia, a merito della scalata effettuata quest’anno. In competizione anche GrazCarollo; tra le donne di scena GanzMonsorno e, soprattutto, de Martin PinterCassol. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci di fondo oggi, Team Sprint tl Goms 2026: programma, tv, streaming

