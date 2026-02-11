A che ora lo sci di fondo domani in tv Olimpiadi 2026 | 10 km tl femminile programma streaming

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina torna lo sci di fondo femminile con la prova dei 10 km. Dopo le gare sprint a tecnica classica, questa disciplina si prepara a regalare emozioni in diretta tv e streaming. La gara è prevista nel pomeriggio, e gli appassionati sono già pronti a seguire ogni minuto.

Lo sci di fondo, dopo lo spettacolo offerto dalle due gare sprint a tecnica classica, torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina con il settore femminile. Le sciatrici sono pronte a sfidarsi in quel di Tesero, in Val di Fiemme, per la dieci chilometri a tecnica libera, gara che inizierà domani alle 13:00. Le atlete si cimentano in una sfida sempre molto intensa per decidere il nome di colei che succederà nell'albo d'oro alla norvegese Therese Johaug. La scandinava aveva però trionfato a Pechino in una gara corsa a tecnica classica davanti alle finlandesi Kerttu Niskanen e Krista Parmakoski.

