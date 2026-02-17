A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv Olimpiadi 2026 | programma corto femminile e streaming

Il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si conclude oggi, perché le gare stanno per terminare. La federazione ha annunciato che la gara femminile del programma corto si svolge nel pomeriggio, e i fan possono seguirla anche in streaming. La competizione si svolge nel palazzetto di Cortina, dove gli atleti si sfidano davanti a un pubblico appassionato.

Si avvia alla conclusione il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, si disputerà infatti lo short program individuale femminile, gara in cui sarà della partita anche l'azzurra Lara Naki Gutmann. LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.45 Con la gioia di avere già al collo la medaglia del Team Event, l'atleta seguita da Gabriele Minchio si potrà concedere il lusso di disputare una prova a cuor leggero, con l'obiettivo unico di migliorare e pretendere sempre di più da sé stessa. In occasione della gara a squadre la trentina ha scollinato per la prima volta quota 70 punti.