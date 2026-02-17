A che ora il curling domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 18 febbraio italiani in gara streaming
Il curling domani in TV, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si gioca alle 14:30. La partita tra Italia e Svezia si svolge sul ghiaccio di Cortina, con gli azzurri pronti a mettere in campo tutta la loro esperienza. Joel Retornaz e la sua squadra cercano di ottenere una vittoria importante che potrebbe avvicinare l’Italia alle semifinali.
Una sola partita, ma da vivere stone dopo stone. Domani, mercoledì 18 febbraio, l’Italia del curling si affiderà a Joel Retornaz e compagni, chiamati a vincere un grande match al cospetto della Svezia per rincorrere ancora il sogno semifinali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri dopo un avvio brillante si sono resi artefici di un percorso eccessivamente altalenante. In questo momento si trovano spalle al muro: per poter lottare per la top 4 servirà quindi battere la compagine svedese, anche lei alle prese con un cammino negativo. I nostri ragazzi scenderanno sul ghiaccio alle 19:05 nell’unica sessione prevista. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, italiani in gara, streaming
#Milano-Cortina 2026 || Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, italiani in gara, streaming
Domani si continua a seguire il curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
