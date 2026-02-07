A che ora il biathlon domani in tv Olimpiadi 2026 | programma staffetta mista e streaming

Domani il biathlon torna protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Alle 14.00 va in onda la staffetta mista, l’evento che apre ufficialmente la giornata e che tutti aspettano con trepidazione. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta tv o in streaming, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista. È l’inizio di una lunga giornata di sport, con i protagonisti pronti a dare il massimo.

Ancora una sola giornata di attesa prima della staffetta mista che aprirà ufficialmente domenica 8 febbraio (dalle ore 14.05) il programma del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia padrona di casa può sognare in grande con il quartetto composto da Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (l’ordine esatto dei frazionisti non è stato ancora annunciato), ma la concorrenza sarà qualificata e servirà una prestazione corale di alto profilo per salire sul podio. A differenza delle abituali staffette miste di Coppa del Mondo saranno le donne ad affrontare le ultime due frazioni, mentre la prima metà della competizione sarà riservata agli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

#Milano-Cortina 2026 || Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani si continua a seguire il curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il legame tra il biathlon francese e il ciclismo romagnolo trova un simbolo emozionante nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Emilien Jacquelin, pluricampione del mondo francese, gareggerà infatti ad Anterselva indossando l’orecchino originale di Marco P facebook

Positiva al doping Rebecca Passler, atleta azzurra del biathlon. È il primo caso alle #Olimpiadi di Milano-Cortina, a quattro giorni dall’inizio dei Giochi. #Tg1 Anna Milan x.com