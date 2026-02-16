A che ora il biathlon domani in tv Olimpiadi 2026 | programma staffetta maschile e streaming
Il biathlon sarà in TV domani alle ore 14, quando si svolgerà la staffetta maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La gara, che vede protagonisti atleti di tutto il mondo, sarà trasmessa anche in streaming per chi preferisce seguire l’evento da casa. Dopo un weekend ricco di emozioni, gli appassionati attendono con ansia questa competizione.
Dopo un weekend estremamente intenso, il biathlon si ferma per una giornata ma domani sarà già il turno della staffetta maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento sulle nevi di Anterselva martedì 17 febbraio dalle ore 14.30 con una 4×7,5 km in cui l'Italia rivestirà il ruolo di outsider per un possibile bronzo dietro alle superpotenze Francia e Norvegia. Sulla carta francesi e norvegesi dovrebbero darsi battaglia per il titolo, mentre gli azzurri partono un gradino sotto a Svezia e Germania nella probabile lotta per la terza posizione. I punti fermi del team italiano sono ovviamente Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, ma in base ai risultati e alle prestazioni di questa rassegna a cinque cerchi gli altri due staffettisti dell'Italia potrebbero essere Patrick Braunhofer e Nicola Romanin.
Domani il biathlon torna protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
