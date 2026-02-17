A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 17 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Oggi, martedì 17 febbraio, va in scena l'undicesima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente ricca di appuntamenti e di aspettative per i colori azzurri. L'Italia sarà infatti protagonista in ben sette finali che assegneranno le medaglie, confermando il ruolo centrale della spedizione azzurra in questa fase dei Giochi. Nel dettaglio, si assegneranno i titoli nello slopestyle femminile di snowboard, nell' inseguimento individuale maschile di combinata nordica, nella staffetta maschile di biathlon, nei team pursuit di speed skating, nel big air maschile di sci freestyle e nel bob a 2 maschile.