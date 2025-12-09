Aiuto venite papà sta picchiando la mamma Ragazzina chiama il 112 e fa arrestare il padre

«Venite, papà sta picchiando la mamma». Questa la chiamata arrivata nel cuore della notte al 112. Dall’altra parte della cornetta la figlia minorenne della coppia, residente a Crispiano, in provincia di Taranto. I carabinieri, secondo quanto ricostruito da Repubblica, sono entrati nell’abitazione e hanno arrestato l’uomo, un 49enne che ora risponde di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. Le minacce dal 2010 e l’aggressione finale con stretta al collo. Il padre della ragazzina, con problemi di tossicodipendenza, ha minacciato la compagna fin dall’inizio della convivenza, iniziata nel 2010. 🔗 Leggi su Open.online