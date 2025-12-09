Picchia la moglie la figlia minorenne chiama il 112 e lo fa arrestare E' accaduto in provincia di Taranto

Feedpress.me | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 49enne di Crispiano (Taranto) è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. L’intervento dei militari è scattato in seguito alla chiamata al 112 da parte della figlia minorenne. Secondo la ricostruzione dell’Arma, l’uomo - con problemi di tossicodipendenza - sin dall’inizio della convivenza nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me

picchia la moglie la figlia minorenne chiama il 112 e lo fa arrestare e accaduto in provincia di taranto

© Feedpress.me - Picchia la moglie, la figlia minorenne chiama il 112 e lo fa arrestare. E' accaduto in provincia di Taranto

Leggi anche questi approfondimenti

picchia moglie figlia minorennePicchia la moglie, la figlia minorenne chiama il 112 e lo fa arrestare. E' accaduto in provincia di Taranto - Nel corso dell’ultima lite, avrebbe insultato, minacciato e colpito la donna alla presenza della ragazzina, cercando anche di impedirle di chiedere aiuto sottraendole il cellulare ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Picchia Moglie Figlia Minorenne