Picchia la moglie la figlia minorenne chiama il 112 e lo fa arrestare E' accaduto in provincia di Taranto

Un 49enne di Crispiano (Taranto) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. L'intervento dei militari è scattato in seguito alla chiamata al 112 da parte della figlia minorenne. Secondo la ricostruzione dell'Arma, l'uomo - con problemi di tossicodipendenza - sin dall'inizio della convivenza nel.

