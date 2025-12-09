Picchia la moglie in casa nel tarantino | la figlia chiama il 112 salva la madre e fa arrestare il padre
Un 49enne di Crispiano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la compagna. La figlia minorenne ha chiamato il 112 consentendo l’intervento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Brescia. Picchia la moglie e le scaglia contro un tavolo Violenza domestica e maltrattamenti in famiglia. Polizia di Stato arresta marito violento - https://www.ilmetropolitano.it/2025/12/04/brescia-picchia-la-moglie-e-le-scaglia-contro-un-tavolo/ #ilmetropolitano - facebook.com Vai su Facebook
Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato - Macerata, 18 luglio 2025 – Picchia la moglie, provocandole la frattura del setto nasale e la perforazione di un timpano: arrestato dai carabinieri un 37enne. Da ilrestodelcarlino.it