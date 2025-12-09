Picchia la moglie in casa nel tarantino | la figlia chiama il 112 salva la madre e fa arrestare il padre

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 49enne di Crispiano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la compagna. La figlia minorenne ha chiamato il 112 consentendo l’intervento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato - Macerata, 18 luglio 2025 – Picchia la moglie, provocandole la frattura del setto nasale e la perforazione di un timpano: arrestato dai carabinieri un 37enne. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Picchia Moglie Casa Tarantino