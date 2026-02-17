5 Cerchi 5 curiosità su Flora Tabanelli
Flora Tabanelli si distingue nello ski cross, uno sport che le provoca cadute e salti pericolosi, e questa sfida le ha regalato una serie di curiosità. La freestyler emiliana affronta ogni gara con grinta, ma nel tempo libero si dedica a passioni strane e a momenti di tenerezza con la famiglia.
Nello ski cross, Flora Tabanelli vola su tracciati killer fatti di salti, curve e gomitate. La freestyler emiliana è adrenalina pura, ma nasconde un mondo di sogni buffi e affetti veri. 1. Il sogno di Flora? Prendere un alpaca. Non è uno scherzo: l’ha confessato più volte, affascinata da questi animali soffici e pacifici. Un desiderio che nasce dal suo amore per la natura e gli animali, un modo per immaginare una vita post-sci più rilassata, tra campi e lanugine, lontano dalle cadute e dalle finali. 2. Il rapporto con il fratello è il suo porto sicuro. Mattia, anche lui freestyler, è il complice di sempre: si allenano insieme, si spronano a vicenda e condividono vittorie e delusioni.🔗 Leggi su Sportface.it
