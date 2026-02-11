5 Cerchi 5 curiosità su Amos Mosaner

Amos Mosaner si è messo in mostra come uno dei protagonisti più sorprendenti nel mondo dello sport. Con cinque titoli e tante curiosità alle spalle, il suo nome riempie le pagine di chi segue la disciplina. Non si tratta di un atleta qualsiasi, ma di un vero e proprio fenomeno che ha saputo conquistare pubblico e critica.

In tanti sport l’aggettivo fenomeno è abusato: per Amos Mosaner, il peso della retorica è meno lieve. 1. Prima di diventare un atleta professionista dell’Aeronautica Militare nel 2017, Amos ha lavorato per anni in un’azienda agricola e vitivinicola nella sua Val di Cembra. Ha raccontato spesso che il lavoro in campagna lo ha aiutato a formare il carattere e la disciplina necessaria per lo sport: i titolari dell’azienda lo sostenevano permettendogli di conciliare i turni con gli allenamenti sul ghiaccio. 2. Amos ha iniziato a sciare. o meglio, a “scivolare” sul ghiaccio a soli 4 anni. Il curling è una passione di famiglia: suo padre Adolfo è stato un giocatore, l’ice-maker della pista di Cembra e anche il suo primo allenatore.🔗 Leggi su Sportface.it

Milano Cortina 2026 rappresenta un momento importante per lo sport italiano.

Questa mattina si è aperta ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Radio1 Rai. . #Olimpiadilnvernali2026 Il bronzo nel #curling ai Giochi di #MilanoCortina2026. “Siamo stati forti nei momenti difficili”, il racconto, le impressioni, la ricerca delle motivazioni, le dediche di Stefania Constantini e Amos Mosaner nell’intervista di - facebook.com facebook

Per l’Italia sono arrivate altre due medaglie a Milano-Cortina 2026 nella giornata del 10 febbraio. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto il bronzo nel doppio misto di curling. Arriva invece dalla staffetta mista dello short track il secondo oro dell'Italia x.com