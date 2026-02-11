5 Cerchi 5 curiosità su Stefania Constantini

Stefania Constantini ha conquistato il bronzo ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Il suo sguardo mentre mette lo stone decisivo resterà impresso, simbolo di un momento importante per l’Italia. Ecco cinque curiosità sulla campionessa di curling, che continua a far parlare di sé.

Il suo sguardo mentre piazza lo stone decisivo per conquista del bronzo per l’Italia resterà una delle immagini di Mi-Co ‘26 1. Prima di diventare una celebrità mondiale, Stefania lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento a Cortina d’Ampezzo. Si è licenziata proprio poco prima di partire per le Olimpiadi di Pechino 2022, decisa a dare tutto per il suo sport. Il suo arruolamento ufficiale nelle Fiamme Oro (il gruppo sportivo della Polizia di Stato) è arrivato proprio durante i Giochi, trasformando la sua passione in un lavoro a tempo pieno. 2. Sebbene sia nata in una famiglia di sportivi (il papà era un giocatore di hockey), Stefania ha scoperto il curling quasi per caso.🔗 Leggi su Sportface.it

Amos Mosaner si è messo in mostra come uno dei protagonisti più sorprendenti nel mondo dello sport.

Stefania Constantini sta facendo parlare di sé a Milano-Cortina 2026.

