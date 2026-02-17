5 Cerchi | 5 curiosità su Federico Pellegrini

Federico Pellegrini ha portato l’Italia sul podio della staffetta olimpica, dimostrando che la resistenza conta quanto la velocità. Fin dai primi allenamenti ha capito che nel biathlon non basta sparare bene, bisogna anche mantenere la calma sotto pressione. La sua determinazione si è vista durante la gara, quando ha retto il ritmo fino alla conclusione.

L’Italia è tornata sul podio della staffetta olimpica anche grazie a lui. Ha imparato presto che nello sci di fondo non vince solo chi va più forte, ma chi sa resistere più a lungo. Tra silenzi, fatica e scatti improvvisi, Federico Pellegrino ha costruito una carriera fatta di pazienza e lampi di velocità Ecco 5 curiosità su Federico Pellegrino, il fondista che coglie sempre l’attimo. 1. Federico Pellegrino ha iniziato a sciare a soli due anni, seguendo le orme del padre, ex fondista. La neve è entrata nella sua vita prima ancora delle parole, diventando presto un linguaggio naturale. Un’eredità familiare che si è trasformata, con il tempo, in una professione vissuta ai massimi livelli.🔗 Leggi su Sportface.it

