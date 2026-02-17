20 milioni di tasse non pagate tra Ferrari e Rolls-Royce | rinviato a giudizio il sindaco di Terni Stefano Bandecchi

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, deve affrontare un processo perché si sospetta che abbia evaso circa 20 milioni di euro di tasse, tra Ferrari e Rolls-Royce. La causa è legata a presunte irregolarità fiscali che coinvolgono le sue attività. Il giudice di Roma ha deciso di rinviarlo a giudizio, confermando le accuse di evasione. La vicenda si è intensificata anche con la scoperta di acquisti di auto di lusso e investimenti sospetti.

Il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, con l'accusa di evasione fiscale per circa 20 milioni di euro. Il processo inizierà il 4 giugno davanti al tribunale monocratico della Capitale. Al centro dell'inchiesta c'è l 'università telematica Unicusano, di cui Bandecchi avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di fatto tra il 2018 e il 2021, per poi assumere formalmente la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Secondo la Procura, nel corso di quegli anni l'ateneo avrebbe progressivamente abbandonato le sue finalità didattiche per trasformarsi in un soggetto con vocazione prettamente commerciale, e questo già a partire dal 2011.