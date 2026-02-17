20 grammi - come si racconta la crisi climatica? al Teatro del Seminario Maggiore di Padova

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) "20 grammi - come si racconta la crisi climatica?" è il titolo dello spettacolo proposto da Ance Padova, l'associazione dei costruttori, nell'ambito del road show nazionale della Commissione Transizione Ecologica, che si terrà il 27 febbraio, dalle 20.45, al Teatro del Seminario Maggiore di Padova - Via del Seminario 29. L'ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria on line (dal sito Ance Padova),Lo spettacolo di Gioia Battista con Nicola Ciaffoni è un'occasione per sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sul tema della sostenibilità ambientale e sul contributo che tutti possiamo dare alla transizione ecologica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La grande sete . Sisma e crisi climatica, l’acquedotto del futuro muove i primi passiL’acquedotto antisismico del Pescara si sta sviluppando in risposta alle sfide di crisi climatica e sismicità.

Concerto di Natale dal gusto rock: appuntamento il 20 dicembre al SeminarioPreparati a vivere un Natale diverso dal solito: il 20 dicembre al Seminario SOLIDARIETÀ si tiene il concerto di Natale dal gusto rock.

